«Надо забивать ещё больше». Отец Агаларова отреагировал на невызов сына в сборную России

Отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан отреагировал на то, что его сын не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года.
«В сборной есть тренерский штаб, которому в данный момент всё-таки виднее. Карпин знает, что делает. Я ещё вчера говорил, что мы будем готовы к любому развитию событий: попал бы Гамид в основной состав или нет. Сейчас Гамид готовится к игре с «Арсеналом» 6-го числа, а дальше будет работать и добиваться своих целей шаг за шагом. Ничего страшного не произошло — любое решение тренерского штаба воспринимаем нормально, будем болеть за сборную России. Другие нападающие, которые вызваны, забивают меньше? Значит, Гамиду надо забивать ещё больше. Будем тренироваться и работать», — сказал Агаларов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 1 ноября 2021
-
15:21
-
15:19
-
15:06
-
14:47
-
14:40
-
14:40
-
14:35
-
14:29
-
14:27
-
14:25
-
14:23
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:16
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:06
-
14:05
-
13:53
-
13:50
-
13:31
-
13:28
-
13:23
-
13:05
-
13:01
-
12:59
-
12:53
-
12:44
-
12:41
-
12:24
-
12:08
-
12:04
-
12:02