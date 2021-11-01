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«Надо забивать ещё больше». Отец Агаларова отреагировал на невызов сына в сборную России

«Надо забивать ещё больше». Отец Агаларова отреагировал на невызов сына в сборную России
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Отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан отреагировал на то, что его сын не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года.

«В сборной есть тренерский штаб, которому в данный момент всё-таки виднее. Карпин знает, что делает. Я ещё вчера говорил, что мы будем готовы к любому развитию событий: попал бы Гамид в основной состав или нет. Сейчас Гамид готовится к игре с «Арсеналом» 6-го числа, а дальше будет работать и добиваться своих целей шаг за шагом. Ничего страшного не произошло — любое решение тренерского штаба воспринимаем нормально, будем болеть за сборную России. Другие нападающие, которые вызваны, забивают меньше? Значит, Гамиду надо забивать ещё больше. Будем тренироваться и работать», — сказал Агаларов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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