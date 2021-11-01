Отец Агаларова: предложения по трансферу раньше зимнего периода не будут рассматриваться

Предложения по трансферу нападающего «Уфы» Гамида Агаларова рассматриваться раньше зимнего периода не будут. Об этом сообщил его отец Руслан.

«Не первый год нахожусь в футболе, поэтому много в своей жизни повидал контрактов. И в каждом из них есть пункт о неразглашении информации. Что касается финансов, мне кажется, неэтично отвечать на такие вопросы. Много было информации о зарплате Гамида. Могу лишь сказать, что она не соответствует действительности. Мы планируем из недели в неделю. Вот прошла игра с «Уфой», дальше — Тула. Наступит зимний период, тогда и будем думать о предложениях по карьере. Мысли есть.



Мне показалось, что игра с «Ахматом» была нервозной с большим количеством борьбы. Ни одна, ни вторая команда не могла сделать три передачи подряд. Наверное, это было связано с тем, что обе команды хотели победить. Мы обсудили этот матч с сыном, но оценку будет давать тренерский штаб. Единственное, спросил его о состоянии, он ответил, что чувствовал усталость в концовке», — цитирует Агаларова-старшего «Матч ТВ».