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Отец Агаларова: предложения по трансферу раньше зимнего периода не будут рассматриваться

Отец Агаларова: предложения по трансферу раньше зимнего периода не будут рассматриваться
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Предложения по трансферу нападающего «Уфы» Гамида Агаларова рассматриваться раньше зимнего периода не будут. Об этом сообщил его отец Руслан.

«Не первый год нахожусь в футболе, поэтому много в своей жизни повидал контрактов. И в каждом из них есть пункт о неразглашении информации. Что касается финансов, мне кажется, неэтично отвечать на такие вопросы. Много было информации о зарплате Гамида. Могу лишь сказать, что она не соответствует действительности. Мы планируем из недели в неделю. Вот прошла игра с «Уфой», дальше — Тула. Наступит зимний период, тогда и будем думать о предложениях по карьере. Мысли есть.

Мне показалось, что игра с «Ахматом» была нервозной с большим количеством борьбы. Ни одна, ни вторая команда не могла сделать три передачи подряд. Наверное, это было связано с тем, что обе команды хотели победить. Мы обсудили этот матч с сыном, но оценку будет давать тренерский штаб. Единственное, спросил его о состоянии, он ответил, что чувствовал усталость в концовке», — цитирует Агаларова-старшего «Матч ТВ».

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