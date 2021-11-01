Агент Тюкавина прокомментировал невызов Константина в сборную России на матчи отбора к ЧМ

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на невызов игрока в сборную России на решающие матчи отборочного турнира к чемпионату мира — 2022.



«За результат отвечает главный тренер. Я рассчитывал, что Костя попадёт в состав сборной, но я же не тренер. С Тюкавиным ещё не общался, только увидел состав. Самое обидное непопадание, наверное, у Агаларова, парень забивает много. Вообще, попасть в списки мало, надо ещё играть, а не приезжать статистом. Если Костя будет больше работать, то всё у него ещё впереди, ему всего 19 лет. Такое ощущение, что ему 30 и если он не попал, то это конец карьеры.



Если ситуация сложилась сейчас подобным образом, Костя поедет в молодёжную сборную. От такого он никогда не отказывался. Тюкавин в хорошей форме, мог и «Зениту» забить. Задача попасть не в этот список сборной, а в Катар и забивать. Не статистом», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.