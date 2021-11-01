Объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на ЧМ-2022

Объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на чемпионата мира 2022 года.

Вратари: Маринато Гильерме, Илья Лантратов, Матвей Сафонов, Никита Хайкин.

Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Фёдор Кудряшов, Максим Осипенко, Илья Самошников, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Сергей Терехов.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Александр Головин, Александр Ерохин, Рифат Жемалетдинов, Арсен Захарян, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Константин Марадишвили, Алексей Миранчук, Андрей Мостовой, Даниил Фомин.

Нападающие: Иван Сергеев, Фёдор Смолов, Антон Заболотный.

Напомним, в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1). Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).



Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.