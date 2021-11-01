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«ПСЖ» может расторгнуть контракт с Серхио Рамосом

«ПСЖ» может расторгнуть контракт с Серхио Рамосом
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Испанский защитник Серхио Рамос может покинуть французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisen.

По информации источника, в клубе рассматривается вариант расторжения контракта с 35-летним испанцем. В руководстве парижан крайне обеспокоены состоянием здоровья и физической формой Рамоса, который пока так и не дебютировал за команду. Серхио несколько раз получал мышечные повреждения и стремился как можно скорее вернуться в строй, однако поспешность приводила к тому, что возникали новые проблемы.

Напомним, Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос ещё ни разу не сыграл за «ПСЖ» из-за травмы.

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