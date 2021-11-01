Месси испытывает проблемы с коленом за два дня до матча с «РБ Лейпциг»

У форварда «ПСЖ» Лионеля Месси есть небольшие проблемы с коленом, сообщает L’Équipe.

За состоянием аргентинца внимательно следит медперсонал клуба. Вчера, 31 октября, Месси на тренировке работал отдельно с физиотерапевтом. В клубе надеются, что он будет готов к матчу с «РБ Лейпциг», который состоится 3 ноября. Пока нет предпосылок к тому, что Лионель пропустит встречу Лиги чемпионов.

Месси был заменён в матче 12-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1) из-за дискомфорта, который он испытывал. По данным источника, нападающий парижан почувствовал дискомфорт во время тренировки, а уже по ходу игры Лионеля вновь начало беспокоить его состояние. В результате главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино решил заменить игрока в качестве меры предосторожности.