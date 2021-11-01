«Райо Вальекано» — «Сельта»: стартовые составы команд на матч 12-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Райо Вальекано» и «Сельты» на матч 12-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.



«Райо Вальекано»: Димитриевски, Ф. Гарсия, Катена, Мараш, Балиу, Комесанья, Мартин, А. Гарсия, Лопес, Паласон, Фалькао.



Запасные: Зидан, Эрнандес, Родригеш, Сисс, Нтекья, Посо, Суарес, Бебе, Гвардиола, Мартин, Касми, Трехо.



«Сельта»: Дитуро, Галан, Мурильо, Араухо, Васкес, Тапиа, Суарес, Бельтран, Мендес, Мина, Гальярдо.



Запасные: Бланко, Кампос, Каррильо, Айду, Домингес, Фонтан, Баэса, Серви, Солари, Йокушлу, Нолито, Аспас.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Адриан Кордеро Вега. Ему будут помогать ассистенты Хуан Хосе Лопес Мир и Хулиан Вильясеньор. Резервный рефери – Франсиско Саэс Виталь.