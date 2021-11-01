«Вулверхэмптон» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 1 ноября, состоится матч «Вулверхэмптон» — «Эвертон». Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Эвертон».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Помогать ему будут Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери – Андре Марринер.



«Эвертон» набрал 14 очков в 9 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (13) — на 11-м месте. Лидирует в соревнованиях лондонский «Челси», набравший 25 очков в 10 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».