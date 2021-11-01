Подольски: «Золотой мяч» не всегда справедлив. Голосование во многом связано с политикой

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лукаш Подольски поделился мнением по поводу наиболее престижной личной награды в футболе – «Золотого мяча».

«Мне плевать на вручение «Золотого мяча». Там не всегда всё справедливо. Голосование во многом связано с политикой и с тем, насколько эффектно будет выглядеть победитель. Я думаю, что выбор лучших игроков должен производиться по позициям. Нельзя называть лучшего в мире среди всех позиций», — сказал Подольски в интервью Bild, его слова приводит Fussball News.

Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года. В него вошли: Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Н’Голо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мейсон Маунт («Челси»), Неймар («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Луис Суарес («Атлетико»).