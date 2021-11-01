Сульшер уволил тренера. Разбор 10-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 10-й тур АПЛ сезона 2021/22. Главное событие: «МЮ» разгромил «Тоттенхэм», Эшпириту Санту уволен, новым тренером может стать Конте. А также поражение «Ман Сити» от «Кристал Пэлас», ничья «Ливерпуля», легкая победа «Челси» и прекрасные 20 минут «Арсенала».
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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ
Кирилл разбирает игру Златана Ибрагимовича против «Ромы».
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Таймкоды:
0:00 – Привет, Марк. Пока, Нуну!
0:24 – Бьются ли футболисты «МЮ» за тренера?
17:18 – Грустное увольнение Нуну и перспективы Конте
32:27 – Рамсдейл и переклички фанатов
46:44 – «Ливерпуль» отдал выигранный матч (и про контракт Салаха)
55:32 – «Сити», Виейра, Кукурелья
1:00:45 – У «Челси» чемпионский цинизм?
1:09:03 – Наводка на Златана
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