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Луческу: на «Барселоне» сказалось отсутствие Месси. Команда потеряла в плане психологии

Луческу: на «Барселоне» сказалось отсутствие Месси. Команда потеряла в плане психологии
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу в преддверии матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной» высказался об уходе форварда Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Неужели на матч против «Барселоны» нужно кого-то мотивировать? «Барселона» — это «Барселона». Каждый игрок, который приехал в Киев, высокого уровня. Да, в нашем составе нет футболистов, сумма отступных за которых составляет миллиарды, а у них есть. Но у «Динамо» тоже качественные игроки, и мы это увидим.

Естественно, на «Барселоне» сказалось отсутствие Месси. С его уходом коллектив что-то потерял в плане психологии. Но у нас, кроме Миколенко, также отсутствуют важнейшие игроки — Попов и Беседин. Отсутствие одного или двух футболистов ничего не меняет в плане игры. Уверен, мы проведём хороший матч», — приводит слова Луческу пресс-служба УЕФА.

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