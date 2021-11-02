Бывшая жена Тимощука: у Анатолия есть какая-то грамота от ДНР

Надежда Навроцкая, бывшая супруга Анатолия Тимощука, заявила, что у экс-футболиста сборной Украины есть некая «грамота» от руководства самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Из Донецка Тимощук вывез из-за своих связей наше имущество – всё, что мог, в Россию. А почему бы и нет? В первые годы войны Тимощук получил даже какую-то грамоту от руководства ДНР.

Поэтому из Донецка тоже может вывозить, что хочет. Поэтому я убеждена, что из России Тимощук не собирается вообще никогда возвращаться на Украину. Когда-то были варианты вернуться через Шевченко, Павелко или Ахметова. Но не думаю, что он этого хотел по сути. И наш развод здесь ни при чём. Туда в Россию ветер ему как-то дует сильнее, а он по ветру», — приводит слова Навроцкой Fanday.

Напомним, ранее Навроцкая обвинила Тимощука в контрабанде семейных реликвий.