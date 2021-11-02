Радченко — о матче с «Ювентусом»: «Зениту» нечего терять. Все ждут выхода из группы ЛЧ

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Игра 4-го тура группового этапа ЛЧ сезона-2021/2022 состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 23:00 мск.

«В Лиге чемпионов встречаются лучшие команды Европы, поэтому шансы есть всегда. «Зениту» нечего терять, поэтому из Турина нужно привезти как минимум любой положительный результат. Уверен, команда будет играть на победу. «Ювентус» очень комфортно чувствует себя в турнирной таблице. Большой вопрос, как итальянцы построят игру и будут ли играть первым номером.

После ярких побед над «Спартаком» и «Динамо» «Зенит» выглядит очень хорошо. У команды появилась уверенность в своих силах. Всё будет зависеть от того, как игроки восстановятся после этих матчей и подготовятся к игре с «Ювентусом». Думаю, будет примерно равная игра. Очень интересно, как тренерский штаб «Зенита» построит игру, какую Семак выберет схему.

Проигрыш в Турине может оставить петербуржцев без плей-офф Лиги чемпионов? Всё может быть. Тогда нужно будет изо всех сил бороться за Лигу Европы — это такой же европейский турнир, который очень важен для «Зенита» и его руководителей. Понятно, что лучше цепляться за Лигу чемпионов как за более престижный турнир. Все болельщики и специалисты очень ждут выхода из группы, потому что в последние годы где-то чего-то не хватало, когда группы были не такие сильные. Для «Зенита» очень важно выходить в плей-офф и показывать себя там», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.