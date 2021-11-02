Рибалта: думаю, матч «Ювентус» — «Зенит» закончится со счётом 1:1

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Игра 4-го тура группового этапа ЛЧ сезона-2021/2022 состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 23:00 мск.

«В первом матче была очень равная игра. И справедливым результатом была бы ничья. Но такие команды, как «Юве», обладающие таким подбором классных футболистов, могут забить в любой момент. Они и сделали это на последних минутах матча. Удивился ли я игре «Зенита»? Ни капли. Я не был удивлён, потому что знаю, что «Зенит» — хорошая команда.

За кого буду болеть? Даже не знаю! Я хорошо поработал в обеих командах. Здорово провёл время и в Турине, и в Петербурге. Так что завтра я не буду болеть. Буду просто наслаждаться игрой!

Шансы есть всегда, это совершенно точно. На уровне Лиги чемпионов команды более или менее равны. Так что возможно всё. «Ювентус» проиграл два последних матча. И они могут быть злыми. Но в то же время они могут немного нервничать из-за этих результатов. Так что почему бы и нет?

Думаю, что для «Ювентуса» все матчи важны. Они идут от игры к игре и не смотрят дальше ближайшего матча. Самая главная игра — ближайшая. Так что о «Фиорентине» никто думать не будет. Это точно.

Не будет ли «Зениту» лучше в Лиге Европы? Если у тебя есть шанс играть в Лиге чемпионов, им надо пользоваться. В плей-офф попался бы сложный соперник. Тем не менее это будет Лига чемпионов. Это важно. «Зенит» должен присутствовать в Лиге чемпионов как можно дольше. А думать: «Окей, может, лучше мы пойдём в Лигу Европы» — это неправильно. Нужно постоянно думать о победах. Даже если ты проигрываешь в Лиге чемпионов, ты проигрываешь топ-командам. Как по мне, это гораздо лучше.

Я думаю, что матч закончится со счётом 1:1. У «Зенита» забьет Сердар. У «Юве» — Мората», — приводит слова Рибалты Sport24.