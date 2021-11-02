Болельщик выстрелил в тренера аргентинской команды прямо во время матча. Видео

Главный тренер аргентинского футбольного клуба «Ферро» Маурисио Ромеро получил огнестрельное ранение во время матча третьего дивизиона страны с командой «Уракан», информирует Sport Bible.

Согласно сведениям источника, всё началось с конфликта между фанатскими группировками – сначала завязалась драка, позже дело дошло до оружия. Один из болельщиков начал стрельбу и по неосторожности попал в плечо Ромеро.

Футболисты и арбитры оперативно среагировали на чрезвычайное происшествие и убежали в подтрибунное помещение, забрав с собой рухнувшего на газон тренера. Игра была остановлена при счёте 3:1 в пользу «Уракана». Позже стало известно, что ранение Ромеро оказалось не сильно серьёзным и его жизни ничего не угрожает. Однако тренер всё равно намерен подать заявление в полицию.