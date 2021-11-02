Малафеев: нынешняя ЛЧ самая качественная при Семаке и одна из лучших для «Зенита»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев перед матчем с «Ювентусом» прокомментировал выступление петербургской команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Зениту» очень важно взять три очка, но это будет непросто. Команда неплохо выглядит в Лиге чемпионов, но это всё-таки «Ювентус» у себя дома.
Пока это самая качественная Лига чемпионов при Семаке, самая прослеживаемая. Видны улучшения. Соперники в группе — высокого уровня. Есть с чем сравнивать. Видна рука тренера. Сыграть три игры на высоком уровне Лиги чемпионов — не случайность. Одна из лучших ЛЧ для «Зенита», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 2 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало матча — в 23:00 мск.
- 2 ноября 2021
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