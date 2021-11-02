Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс пропустит ближайшие матчи

Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс не поможет команде в ближайших матчах. Об этом сообщил «Чемпионату» глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
У голландца диагностировано воспаление ахиллова сухожилия. На возвращение игрока в строй уйдёт примерно месяц. Московский «Спартак» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
Йоррит Хендрикс — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне РПЛ он провёл 7 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.
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