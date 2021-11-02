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«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Платная прямая трансляция
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Роналду во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

Роналду во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды в октябре, сообщается на сайте «красных дьяволов».

По итогам голосования болельщиков португалец занял первое место, набрав 57% голосов. За ним расположились вратарь Давид де Хеа (14%) и нападающий Маркус Рашфорд (13%). Португальский форвард во второй раз подряд признаётся лучшим игроком месяца в манчестерском клубе.

Роналду сыграл в октябре в пяти матчах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Криштиану стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Контракт нападающего с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления ещё на год.

После 10 туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 5-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе.

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