Роналду во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды в октябре, сообщается на сайте «красных дьяволов».
По итогам голосования болельщиков португалец занял первое место, набрав 57% голосов. За ним расположились вратарь Давид де Хеа (14%) и нападающий Маркус Рашфорд (13%). Португальский форвард во второй раз подряд признаётся лучшим игроком месяца в манчестерском клубе.
Роналду сыграл в октябре в пяти матчах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Криштиану стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Контракт нападающего с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления ещё на год.
После 10 туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 5-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе.
- 2 ноября 2021
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