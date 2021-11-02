Рио Фердинанд назвал критику Криштиану Роналду богохульством

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заступился за форварда Криштиану Роналду, которого часто критикуют за нежелание прессинговать соперников.

«Я слышал такие разговоры. Когда люди говорят, что «МЮ» не добьётся успеха из-за Роналду, это богохульство. Послушайте, я видел такое уже много раз, мне не нравится говорить о подобном. Это ужасно. Полное отсутствие уважения.

Игрок, который добился столь многого, суперзвезда поколения. Он был бы в числе лучших футболистов мира в любом поколении. В минувший уик-энд Роналду показал, для чего он в команде. Несмотря на давление, он забивает. Говорить о том, что он не прессингует и бегает не так много, как другие… Он в команде не для этого. Нужно полагаться на сильные стороны своего игрока, если это суперзвезда», — сказал Фердинанд в своём подкасте.

Видео гола Роналду в матче с «Тоттенхэм Хотспур»

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