Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» в матче с «Зенитом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче с «Зенитом» (4:2) в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

«Мы вышли в плей-офф, это самое главное. Но важно хорошо действовать в последних пяти минутах. Это время показывает, кем мы являемся. Мы не имеем права допускать такие ошибки. Ребята меня не поняли. Над этим придётся поработать.

Как дела психологически? Хорошо. Но, надеюсь, в субботу после игры с «Фиорентиной» станет ещё лучше.

Почему не смотрю пенальти? Я никогда не смотрел как бьют пенальти. Только когда сам играл и бил. И вообще всегда бил пяткой (улыбается)», — передаёт слова Аллегри корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).