Семак: матч в Краснодаре никак не влияет на наши задачи, но нам нужно побеждать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023 с «Ростовом». Встреча состоится в субботу, 25 мая. Начало матча — в 16:30 по московскому времени. Напомним, все матчи заключительного тура пройдут в одно время. Семак ответил на вопрос, нужно ли ограждать футболистов от слежки за результатом параллельных матчей.

«Не знаю, насколько возможно ограждать игроков от матчей конкурентов. Конечно, это нужно делать. Если результат матча на что-то влиял на нас, то это было бы важно и надо было бы контролировать. Но для нас задача одна — нужно побеждать. Матч в Краснодаре никак не влияет на наши задачи. Ребят надо концентрировать на нашем матче», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.