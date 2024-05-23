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Агент Дркушича прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к защитнику

Агент Дркушича прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к защитнику
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Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Краснодар».

«Сейчас на рынке Дркушич — интересный игрок. Безусловно, «Краснодар» — отличный клуб. Но сможет ли там он оказаться, это вопрос для клуба», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что Ванья Дркушич может стать игроком «Краснодара».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Ванья Дркушич провёл 22 матча и отметился двумя забитыми мячами. Также на счету словенского защитника одна игра в Фонбет Кубке России.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 23 очка за 29 матчей.

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