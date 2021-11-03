Гарри Реднапп: пусть Деле Алли играет, найдите ключ к нему

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп отреагировал на смену наставника в лондонском клубе. Вместо Нуну Эшпириту Санту «шпор» возглавил Антонио Конте.

«Они продолжают менять тренеров. Что-то у них не так. Кому-то нужно найти ключ, чтобы имеющиеся у них таланты заиграли. Надо найти систему, которая всем подойдёт и позволит игрокам показывать свой лучший футбол.

Пусть Деле Алли играет. Найдите ключ к нему. Это будет большим вызовом для Конте. Если при нём Алли заиграет, то это можно будет сравнить с покупкой игрока за £ 120 млн, потому что он великолепный талант», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» после 10 туров занимает 9-е место.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

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