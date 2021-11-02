Фердинанд — о Конте в «Тоттенхэме»: «шпоры» должны понимать, что им повезло с тренером

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал назначение Антонио Конте на пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».



«Шпоры» должны понимать, что им повезло с Конте. Он – тренер-победитель. Он знает, как побеждать, а также как привить команде дух победителей», — цитирует Фердинанда Daily Mail со ссылкой на BT Sport.



Сегодня, 2 ноября, «шпоры» объявили о назначении Конте на пост главного тренера. Контракт итальянского специалиста с клубом рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления. В СМИ сообщалось, что зарплата Конте в «Тоттенхэме» будет составлять € 18,3 млн в год.



Напомним, вчера, 1 ноября, «Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера.