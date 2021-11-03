Форвард «Лестер Сити» Дака: не можем позволить себе проиграть в матче со «Спартаком»

Нападающий «Лестер Сити» Патсон Дака отметил важность удачного выступления в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с московским «Спартаком».



«Каждая встреча важна, мы не можем позволить себе проиграть в матче со «Спартаком». Мы будем выступать перед нашими болельщиками, они возлагают на нас большие надежды. Мы хотим показать, как много для нас значит участие в этих соревнованиях», — приводит слова Дака пресс-служба «Лестер Сити».



Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Лестер Сити» — «Спартак» состоится завтра, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало встречи — в 23:00 мск.

Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа ЛЕ. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.