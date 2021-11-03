Форвард «Лестер Сити» Дака: не можем позволить себе проиграть в матче со «Спартаком»

Нападающий «Лестер Сити» Патсон Дака отметил важность удачного выступления в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с московским «Спартаком».
«Каждая встреча важна, мы не можем позволить себе проиграть в матче со «Спартаком». Мы будем выступать перед нашими болельщиками, они возлагают на нас большие надежды. Мы хотим показать, как много для нас значит участие в этих соревнованиях», — приводит слова Дака пресс-служба «Лестер Сити».
Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Лестер Сити» — «Спартак» состоится завтра, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало встречи — в 23:00 мск.
Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа ЛЕ. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
- 3 ноября 2021
-
19:05
-
18:59
-
18:44
-
18:38
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:47
-
17:45
-
17:39
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:09
-
17:02
-
16:55
-
16:50
-
16:47
-
16:22
-
16:15
-
16:07
-
15:30
-
15:22
-
14:57
-
14:56
-
14:48
-
14:36
-
14:33
-
14:28
-
14:13
-
14:08
-
13:54
-
13:48
-
13:28
-
13:09