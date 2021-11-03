Гасперини: некоторые называют Роналду проблемой. Хорошо иметь такую проблему

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (2:2) поделился мнением о нападающем «красных дьяволов» Криштиану Роналду. Португалец стал автором дубля в этой встрече.



«После матча я поговорил с Роналду. Он невероятный футболист, некоторые даже называют его проблемой. Хорошо иметь такую проблему. Он редко промахивается: половину времени Роналду забивает голы, другую половину времени вратари совершают сейвы. Я сказал ему: «Знаешь, как мы говорим в Италии? Иди к чёрту», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.



«Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков и поднялся на первую строчку турнирной таблицы группы F Лиги чемпионов. «Аталанта» (5) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются «Вильярреал» (7) и «Янг Бойз» (3).

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