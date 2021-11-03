Гасперини: некоторые называют Роналду проблемой. Хорошо иметь такую проблему

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (2:2) поделился мнением о нападающем «красных дьяволов» Криштиану Роналду. Португалец стал автором дубля в этой встрече.
«После матча я поговорил с Роналду. Он невероятный футболист, некоторые даже называют его проблемой. Хорошо иметь такую проблему. Он редко промахивается: половину времени Роналду забивает голы, другую половину времени вратари совершают сейвы. Я сказал ему: «Знаешь, как мы говорим в Италии? Иди к чёрту», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.
«Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков и поднялся на первую строчку турнирной таблицы группы F Лиги чемпионов. «Аталанта» (5) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются «Вильярреал» (7) и «Янг Бойз» (3).
- 3 ноября 2021
-
19:05
-
18:59
-
18:44
-
18:38
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:47
-
17:45
-
17:39
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:09
-
17:02
-
16:55
-
16:50
-
16:47
-
16:22
-
16:15
-
16:07
-
15:30
-
15:22
-
14:57
-
14:56
-
14:48
-
14:36
-
14:33
-
14:28
-
14:13
-
14:08
-
13:54
-
13:48
-
13:28
-
13:09