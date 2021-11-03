Артём Беседин: после травмы Зеленский поддержал чисто по-человечески

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Беседин рассказал о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Это все очень трудно, на самом деле. Первое время еще более-менее, когда пишут, звонят, поддерживают. Неделя, потом раз – будто телефон поменял, симку вытащил. Всё, нет Беседина – он лечится. Вот эта мысль такая, но я её воспринимаю: «Ах, вот так вот, да? Значит, быстрее восстановлюсь». Оно даже подстёгивает. Неделя, все набирали – и президент, и Владимир Зеленский. Говорил, чтобы не расстраивался, что я сделал большой вклад в победу. Поддержал чисто по-человечески.
Сейчас я уже откинул костыли – хожу без них, начал работать на базе с реабилитологом. Уже можно приступать к нагрузкам побольше. До этого я летал к врачу в Барселону, он говорил, что ещё надо походить на костылях, чтобы нога получше зажила. Делал, что можно было делать в домашних условиях. Сейчас тренируюсь на базе – идёт всё хорошо», — цитирует Беседина UA-Футбол.
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