Николай Валуев: не очень понимаю, что такого жёсткого сказал Беседин

Депутат Государственной Думы Николай Валуев дал оценку высказываниям нападающего киевского «Динамо» Артёма Беседина в адрес ЛГБТ-сообщества.
«Я не очень понимаю, что такого жёсткого сказал Беседин. Повторюсь, он просто назвал гомосексуалистов непечатным словом. Футболист высказал исключительно своё мнение. Да, он сказал, что не хочет, чтобы его сын брал пример с ЛГБТ-сообщества и попадал под их влияние. Это считается жёсткостью?
А чем это может грозить футболисту? Да, он назвал гомосексуалистов непечатным сленговым словом, но что от этого поменялось? Возможно, в Европе Беседин за такие слова мог подвергнуться жёстким санкциям. Но не думаю, что его за данное интервью как-то накажут. УЕФА сделать тут тоже ничего не может, даже если он выедет на территорию другой страны», — цитирует Валуева RT на русском.
- 2 ноября 2021
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