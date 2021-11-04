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«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «ПСЖ» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «ПСЖ» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
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В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «РБ Лейпциг» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 8-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку. На 12-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «ПСЖ», однако форвард немецкой команды Андре Силва не сумел его реализовать. На 21-й минуте хавбек парижан Жоржиньо Вейналдум сравнял счёт. На 39-й минуте встречи Вейналдум оформил дубль и вывел «ПСЖ» вперёд в счёте. В компенсированное время встречи хавбек «РБ Лейпциг» Доминик Собослаи сравнял счёт.

В другом матче группы А «Манчестер Сити» обыграл «Брюгге». Игра, прошедшая на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия), завершилась победой «горожан» со счётом 4:1.

«Пари Сен-Жермен» набрал 8 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. На первом месте располагается «Манчестер Сити» (9), третий — «Брюгге» (4). «РБ Лейпциг» (1) занимает 4-е место. Немецкий клуб лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов и поборется за право выступить в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Группа A. 4-й тур
03 ноября 2021, среда. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
2 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Нкунку – 8'   1:1 Вейналдум – 21'   1:2 Вейналдум – 39'   2:2 Собослаи – 90+2' (пен)
Лига чемпионов. Группа A. 4-й тур
03 ноября 2021, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Фоден – 15'   1:1 Стоунз – 17' (автогол)   2:1 Марез – 54'   3:1 Стерлинг – 72'   4:1 Жезус – 90+2'
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