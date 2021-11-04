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Президент «Барселоны» Лапорта не приехал на встречу с боссами «Аль-Садда» по поводу Хави

Президент «Барселоны» Лапорта не приехал на встречу с боссами «Аль-Садда» по поводу Хави
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Несколькими днями ранее состоялась встреча руководства «Аль-Садда» и делегации «Барселоны» по поводу будущего главного тренера катарской команды Хави. Встреча проходила в формате ужина. Интересы «Барселоны» представляли два функционера, а президент клуба Жоан Лапорта не приехал на переговоры, информирует Marca.

Согласно сведениям источника, влиятельный шейх, владеющий клубом «Аль-Садд», хотел лично встретиться с Лапортой для обсуждения будущего Хави. Однако президент «Барселоны» это желание проигнорировал и послал на ужин с катарскими функционерами своих заместителей. Данное решение Лапорты негативно повлияло на процесс переговоров.

Заключительная встреча сторон по поводу Хави должна состояться сегодня. Именно на ней будет принято окончательное решение.

Действующее соглашение Хави с «Аль-Саддом» рассчитано до 2023 года. При этом сообщалось, что у испанца есть договорённость с руководством катарского клуба, согласно которой его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов.

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