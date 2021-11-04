Шварц рассказал о кадровых потерях «Динамо» перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о кадровых потерях своей команды перед матчем 14-го тура РПЛ с «Краснодаром». Игра состоится в субботу, 6 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«В субботу нас ждёт качественный соперник с хорошей атакой, большим набором техничных игроков. Нам важно сыграть компактно, агрессивно, быстро переходить из обороны в атаку.

Точно не сможем рассчитывать на Лесового и Лаксальта. Фомин и Захарян пропустят матч из-за перебора жёлтых карточек. Участие Николы Моро находится под вопросом, он занимается индивидуально и ещё не проводил тренировок в общей группе. Не планируем тактических изменений, будем исходить из того, какие игроки попадут в состав. Схема не является ключевым фактором в тактических построениях.

Сейчас сложно ответить на вопрос о сроках восстановления Лаксальта. Вчера он был на поле, у него была беговая тренировка. По поводу его появления на поле в этом году узнаем в ближайшие 14 дней.

Во вторник вечером была информация, что судьба матча под вопросом. Вчера узнал, что сможем сыграть на своём стадионе, при 30% посещаемости. Я был очень рад этому. Нам важно проводить матчи со своими болельщиками, которые отлично нас поддерживают в каждой игре.

Независимо от дисквалификации у Захаряна была мышечная травма, поэтому пока он не принимает участия в тренировках. Сроки восстановления в данный момент определить не могу», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.