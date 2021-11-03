В РПЛ подтвердили, что матч «Динамо» — «Краснодар» пройдёт в Москве со зрителями

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал, что матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги Динамо» — «Краснодар» пройдёт в Москве со зрителями.



«Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдёт в Москве при 30% заполняемости трибун. Надеюсь, что с дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» тоже проблем не будет», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, с 28 октября по 7 ноября в Москве был введён локдаун. На это время запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по гор. Москве.