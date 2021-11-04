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Красивые голы и эмоциональная стычка — в видеообзоре матча «Галатасарай» — «Локомотив»

Красивые голы и эмоциональная стычка — в видеообзоре матча «Галатасарай» — «Локомотив»
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«Локомотив» провёл матч 4-го тура Лиги Европы. Москвичи в Стамбуле (Турция) встретились с «Галатасараем».

Матч получился ярким и результативным. Гости использовали высокий прессинг и пытались действовать первым номером. Тем не менее в концовке первого тайма они оказались в роли догоняющих. После быстрой контратаки «Галатасарай» организовал выход пять в два. Атаку отличным обводящим ударом завершил Софьян Фегули.

Гости сумели отыграться на 73-й минуте. После прострела Константина Марадишвили мяч оказался у Франсуа Камано, который с нескольких метров отправил мяч в пустые ворота.

В концовке обе команды могли вырвать победу, но упустили хорошие шансы. А закончилось всё массовой стычкой. Хозяева остались недовольны тем, что полузащитник гостей Дмитрий Баринов не спешил расставаться с мячом после свистка.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

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