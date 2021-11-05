Леонид Слуцкий: нынешняя система Кубка России несправедлива

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о действующей системе Кубка России по футболу.
«Пока слишком далеко это всё, чтобы всерьёз рассуждать о предстоящем кубковом матче в марте месяце. Что касается нынешней системы Кубка России, я и сейчас отмечаю: она несправедлива. Несмотря на то, что мы в прошлом сезоне попали в пятёрку лучших команд, которые освобождаются от отбора, и нам в данном случае система выгодна. Но система несправедлива, на мой взгляд», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
Напомним, 2 ноября состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022. На этой стадии турнира казанский «Рубин» сыграет с волгоградским «Ротором». Встреча состоится в марте 2022 года. Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».
- 5 ноября 2021
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