Сульшер: «Юнайтед» — клуб номер один в Манчестере и, вероятно, в мире

48-летний норвежский главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выступил с ярким заявлением накануне дерби с «Манчестер Сити» в матче 11-го тура чемпионата Англии.

«Могу ли я себе представить, что «Манчестер Сити» превзойдёт «Манчестер Юнайтед» по количеству трофеев? Нет, не могу. Но при этом, мы должны уважать то, что они сделали за последние 10 лет или даже больше, или за последние 4-5 лет, учитывая то, насколько они доминировали в Англии и в Европе. Но мы — «Манчестер Юнайтед», мы всегда будем возвращаться на своё место, я думаю, что мы клуб номер один в Манчестере, что, вероятно, означает и в мире», — цитирует Сульшера The Guardian.

Напомним, что встреча состоится сегодня, в субботу, 6 октября. Начало — в 15:30 мск.