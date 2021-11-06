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Федотов: в матче с ЦСКА «Сочи» нужно приложить максимум усилий и мастерства

Федотов: в матче с ЦСКА «Сочи» нужно приложить максимум усилий и мастерства
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Хороший топовый соперник, который позволит нам с полной самоотдачей готовиться на сборах. В этом сезоне наша команда сыграла достаточно матчей. Мы развиваемся и прогрессируем. Будет хорошая и интересная игра. Нужно приложить максимум усилий, мастерства и быть сильнее соперника», — цитирует Федотова пресс-служба «Сочи».

Сегодня, 6 ноября, состоится матч «Сочи» — ЦСКА. Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — ЦСКА.

«Сочи» набрал 24 очка в 13 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (23) располагается на 5-м месте.

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