Чалов — о матче с «Сочи»: такие встречи всегда проходят с большим накалом

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».



«Нам предстоит игра с прямым конкурентом по турнирной таблице. Такие матчи всегда проходят с большим накалом. У них хороший состав, плюс они сильны как команда. Но мы хорошо подготовились к этой встрече», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.



Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня, 6 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск.

«Сочи» набрал 24 очка в 13 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (23) располагается на 5-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).