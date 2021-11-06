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«Реал» продлит контракт с Винисиусом до 2028 года, отступные за игрока — € 1 млрд

«Реал» продлит контракт с Винисиусом до 2028 года, отступные за игрока — € 1 млрд
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«Реал» в конце нынешнего сезона продлит контракт с нападающим Винисиусом Жуниором, сообщает ABC.

По информации источника, новое соглашение игрока с мадридским клубом будет рассчитано до 2028 года. Текущий контракт бразильца с «Реалом» действует до 2024 года.

По условиям нового договора Винисиуса ожидает увеличение заработной платы с € 3,5 млн в год до € 5,5 млн в год. Помимо зарплаты для игрока предусматриваются различные бонусы.

«Реал» установил размер суммы отступных за бразильца. Ранее она составляла € 700 млн, по новому соглашению будут прописаны отступные в размере € 1 млрд.

За мадридский клуб бразилец выступает с 2018 года. В общей сложности он провёл за команду 133 матча, в которых забил 23 гола и отдал 30 результативных передач. В нынешнем сезоне нападающий в чемпионате Испании сыграл в 11 матчах, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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