Винисиус – о новом контракте с «Реалом»: для меня главное — играть в лучшем клубе мира

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о возможности подписания нового контракта с мадридским клубом.
«Я очень спокоен и хочу остаться. Меня не волнует, насколько будет рассчитан новый контракт и сколько мне будут платить. Самое главное для меня – играть в лучшем клубе мира и получать от этого удовольствие», — цитирует Винисиуса журналист Фабрицио Романо с ссылкой на TNTSportsBR.
За мадридский клуб бразилец выступает с 2018 года. В общей сложности он провёл за команду 132 матча, в которых забил 23 гола и отдал 28 результативных передач. В нынешнем сезоне нападающий в чемпионате Испании сыграл в 11 матчах, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» за € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года.
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