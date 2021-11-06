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«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча Лиги Европы с «Галатасараем»

«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча Лиги Европы с «Галатасараем»
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Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Галатасараем» (1:1), который состоялся в Стамбуле 4 ноября.

На видео показано прибытие команды на стадион, разминка железнодорожников перед матчем, а также ключевые моменты встречи, эмоции футболистов после финального свистка и благодарность болельщикам, прибывшим в Стамбул, чтобы поддержать команду.

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Локомотива». Права на видео принадлежат UEFA и «Матч ТВ».

Первая встреча коллективов в Москве завершилась победой турецкого клуба с минимальным счётом – 1:0. «Локомотив» набрал два очка и занимает четвёртое место в группе E. «Галатасарай» (8) возглавляет турнирную таблицу.

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