Шварц: после игры арбитр подошёл и извинился за красную карточку Шунина

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что арбитр Владимир Москалёв после матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0) извинился за решение показать красную карточку Антону Шунину, отменённое после вмешательства VAR.
«Я не буду говорить о качестве судейства, но отмечу, что после игры арбитр подошёл и извинился за карточку Шунина. Это говорит о его человеческих качествах. Но, также подчеркну, критических ошибок сегодня не было», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. На 52-й минуте арбитр показал красную карточку голкиперу «Динамо» Антону Шунину, решив, что была игра рукой за пределами штрафной, но система VAR помогла разобраться и отменить решение. На 73-й минуте единственный гол в матче забил форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв. Себастьян Шиманьски сделал передачу на правый край атаки, куда рванул Клинтон Н'Жье, а уже прострел на дальнюю штангу замкнул Грулёв, в касание переправивший мяч в угол ворот.
- 6 ноября 2021
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