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«Кристал Пэлас» уверенно обыграл дома «Вулверхэмптон»

«Кристал Пэлас» уверенно обыграл дома «Вулверхэмптон»
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Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Вулверхэмптон». Хозяева одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт во втором тайме. На 61-й минуте отличился нападающий Уилфрид Заха, ему ассистировал Джеймс Макартур.

На 78-й минуте полузащитник Конор Галлахер удвоил преимущество своей команды.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогали ему ассистенты Питер Джеймс Киркап и Марк Перри. Резервный рефери – Гэвин Уорд.

«Вулверхэмптон» набрал 16 очков в 11 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (15) — на 19-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (26). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
06 ноября 2021, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Заха – 61'   2:0 Галлахер – 78'
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