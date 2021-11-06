«Кристал Пэлас» уверенно обыграл дома «Вулверхэмптон»

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Вулверхэмптон». Хозяева одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт во втором тайме. На 61-й минуте отличился нападающий Уилфрид Заха, ему ассистировал Джеймс Макартур.
На 78-й минуте полузащитник Конор Галлахер удвоил преимущество своей команды.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогали ему ассистенты Питер Джеймс Киркап и Марк Перри. Резервный рефери – Гэвин Уорд.
«Вулверхэмптон» набрал 16 очков в 11 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (15) — на 19-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (26). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
- 6 ноября 2021
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