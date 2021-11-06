Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко согласовал условия контракта с «Дженоа», сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Украинский специалист подпишет контракт до 2024 года. Шевченко в «Дженоа» будет получать € 2 млн в год плюс бонусы. Его помощником в клубе станет Мауро Тассотти.
«Дженоа» ранее объявил о увольнении с поста главного тренера Давиде Баллардини. Пока что имя сменщика специалиста не названо.
Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.
На данный момент «Дженоа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками в 12 встречах, при этом отрыв от зоны вылета лишь одно очко. В следующем матче генуэзцам предстоит принять на своём поле «Рому».
- 6 ноября 2021
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