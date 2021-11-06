Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шевченко согласовал условия контракта с «Дженоа»

Шевченко согласовал условия контракта с «Дженоа»
Комментарии

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко согласовал условия контракта с «Дженоа», сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Украинский специалист подпишет контракт до 2024 года. Шевченко в «Дженоа» будет получать € 2 млн в год плюс бонусы. Его помощником в клубе станет Мауро Тассотти.

«Дженоа» ранее объявил о увольнении с поста главного тренера Давиде Баллардини. Пока что имя сменщика специалиста не названо.

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.

На данный момент «Дженоа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками в 12 встречах, при этом отрыв от зоны вылета лишь одно очко. В следующем матче генуэзцам предстоит принять на своём поле «Рому».

Новость по теме
«Дженоа» уволил Баллардини с поста главного тренера, его может сменить Шевченко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021