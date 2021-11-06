Касьерра: «Сочи» в матче с ЦСКА показал футбол, близкий к максимуму

Форвард «Сочи» Матео Касьерра прокомментировал игру своей команды в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча завершилась победой «Сочи» со счётом 4:1. Касьерра оформил дубль и сделал две результативные передачи. Таким образом, он почувствовал во всех голах своей команды.
«Два гола и две передачи. Что-то подобное у меня уже было в карьере. Но самое главное, что мы сегодня выиграли и набрали два очка. Мы показали футбол, близкий к максимуму. Хотя главным было набрать три очка. Теперь фокусируемся на следующей игре», — сказал Касьерра в эфире «Матч Премьер».
Уже в начале встречи южане забили три мяча. Уже на 4-й минуте Артур Юсупов открыл счёт, воспользовавшись передачей Матео Касьерры. Ещё через 10 минут отличился уже сам Кассьера, а затем он сделал дубль. После 16 минут игры «Сочи» вёл с преимуществом в три мяча.
ЦСКА удалось отыграть один мяч на 57-й минуте. Бактиёр Зайнутдинов после подачи с углового отправил мяч головой в ворота. А уже в концовке Игорь Юрганов поставил точку, отличившись после углового.
«Сочи» набрал 27 очков и упрочил позиции на 2-м месте в турнирной таблице. ЦСКА занимает 5-е место, набрав 23 очка.
- 6 ноября 2021
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