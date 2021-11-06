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Сульшер считает, что способен переломить ситуацию в «Манчестер Юнайтед»

Сульшер считает, что способен переломить ситуацию в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос, способен ли он переломить ситуацию после неудач клуба по ходу сезона.

— Вы уверены, что способны изменить сложившуюся ситуацию?

— Да, определённо. Мы все люди, после поражения нет ничего лучше, чем победить. Надеюсь, те, кто уезжают на матчи сборных, хорошо себя проявят, и мы акцентируем своё внимание на подготовке к матчу с «Уотфордом», — цитирует Сульшера ESPN GB.

Сегодня, 6 ноября, состоялся матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Он завершился победой гостей со счётом 2:0. Автогол забил защитник «красных дьяволов» Эрик Бейи, ещё один гол записал на свой счёт полузащитник «горожан» Бернарду Силва.

«Манчестер Юнайтед» за 11 проведённых туров набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (23) – на второй позиции. Лидирует лондонский «Челси», в активе которого 26 очков.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

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