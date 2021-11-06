Сульшер высказался о поражении в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:2).



«Сейчас очень трудно что-то сказать. Мы плохо начали игру, пассивно. Нам и так было тяжело, но, когда они забили, всё стало ещё сложнее. Де Хеа держал нас в игре, но потом они забили в своём стиле. Мы знали, что такое может произойти, и не должны были допустить подобного.



«Манчестер Сити» хорошо играл. Они не давали нам возможность забрать мяч. Мы были не на своём уровне, нужно работать над стандартами.



Все хотят, чтобы это было похоже на настоящее дерби. При счёте 1:0 к перерыву у нас могли быть шансы.



Нам нужно вернуться к тому, как мы начинали выглядеть в конце прошлого и начале нынешнего сезона. У нас очень тяжёлый период. Не могу сказать, что хочу, чтобы «Манчестер Юнайтед» так именно играл», — цитирует Сульшера BBC.

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