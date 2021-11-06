Ребров рассказал о своём назначении на пост технического координатора «Спартака»

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал о своём назначении на должность технического координатора красно-белых. Напомним, 31 октября стало известно, что вратарь приостановил профессиональную карьеру и занял административную должность в клубе.

«Все произошло буквально за час, после игры с «Ростовом». Это стало неожиданностью для многих, но для меня — в первую очередь. В воскресенье утром я еще тренировался, собирался и на следующий день. Но поступил звонок от руководства… Я сразу переспросил: речь о будущем? А в ответ услышал: начало — в понедельник, то есть с завтрашнего дня. Сомнений не было, согласился сразу. Это принесёт пользу не только клубу, но и мне: точно пойму, смогу ли работать в таком формате дальше.

У нас уже была беседа с руководством, где мы договорились: этот сезон станет для меня последним в качестве вратаря «Спартака», после чего буду постепенно переходить к административной работе в клубе. В тот момент конкретный функционал не обсуждался. Но мы понимаем, что сейчас сложилась непростая ситуация, в которой нужно что-то менять. Нам необходим человек, который будет находиться в контакте с игроками, но при этом сможет наблюдать за командой со стороны.

Мне задавали много вопросов, никто из близких ничего не понимал, отец был в шоке. Это стало большой новостью для всех. Телефон буквально разрывался! Многие писали в «Инстаграме», но я решил несколько дней ничего не открывать.

Ночью, естественно, почти не спал. В мыслях провёл все собрания, поговорил с каждым из футболистов. На утро проснулся с дикой головной болью. Перед тренировкой у меня была встреча с генеральным директором Евгением Владимировичем Мележиковым. Дальше — беседа с командой, где нужно было коротко и ясно объяснить все происходящее ребятам. Это был, наверное, самый сложный момент; разговаривал буквально с комом в горле. Во время тренировки находился с главным тренером на бровке. Потом — переговоры, новое место в раздевалке.

Мыслей в голове было слишком много. Я попросил тренерский штаб оставить нас с командой наедине, ведь все мои слова были адресованы именно футболистам. Понимаю ребят: мы ещё вчера сидели рядом на скамейке и мылись в одной душевой, а сейчас всё настолько сильно изменилось. В первую очередь сказал, что я — не человек со стороны, который будет передавать информацию из команды куда-то. Мои задачи — донести то, что нужно, до тренера; подсказать необходимые вещи — как старший товарищ и друг, помочь. Конечно, не всё произносимое мною будет нравиться, но каждый должен понять: все обсуждения останутся строго между нами.

Не хочу быть для всех хорошим. Если ходить и улыбаться, никто не будет тебя воспринимать как человека, который что-то делает. Моя задача — говорить прямо и добиваться определённого результата. Иногда придётся быть и «плохим полицейским», но главное — честным!» — приводит слова Реброва официальный сайт «Спартака».