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Моуринью: «Рома» не усилила состав, летом мы закрывали проблемные позиции

Моуринью: «Рома» не усилила состав, летом мы закрывали проблемные позиции
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвёл итоги матча 12-го тура Серии А с «Венецией». Встреча завершилась победой соперника со счётом 3:2.

«Я бы не хотел говорить о «Роме». В конце концов, победила «Венеция», они заслуживают обсуждения.

Мне нужно защищать свои нервы, сдерживать эмоции. У нас было много шансов забить при счёте 2:1. Мы контролировали матч, всё было хорошо. Но не хочу говорить о том, что было дальше.

Будучи главным тренером, я должен ставить цели и мотивировать игроков, а также самого себя. Когда я говорил, что наша цель — попадание в топ-4, я не пытался сказать, что ничего больше нам не надо.

Сейчас наш состав не сильнее, чем в прошлом сезоне. Летом клуб покупал игроков, чтобы закрыть позиции, а не усилить команду. Не думаю, что наш состав стал сильнее. Мы потеряли опытных футболистов», — приводит слова Моуринью сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

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