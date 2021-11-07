Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джеррард и Хазенхюттль — основные претенденты на пост главного тренера «Астон Виллы»

Джеррард и Хазенхюттль — основные претенденты на пост главного тренера «Астон Виллы»
Комментарии

Руководство «Астон Виллы» находится в поисках нового главного тренера. Основными претендентами на пост наставника «львов» являются Стивен Джеррард, возглавляющий «Рейнджерс», и Ральф Хазенхюттль из «Саутгемптона», сообщает The Telegraph.

По информации источника, в шорт-листе «Астон Виллы» также находятся наставник сборной Дании Каспер Юльманн, тренер «Брентфорда» Томас Франк и Паулу Фонсека, ранее возглавлявший «Рому» и «Шахтёр».

Напомним, сегодня, 7 ноября, руководство «львов» отправило в отставку 50-летнего английского специалиста Дина Смита. Он возглавлял «Астон Виллу» с 2018 года. Контракт наставника с клубом был рассчитан до 2023 года.

«Львы» набрали 10 очков в 11 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022.

Новость по теме
«Астон Вилла» объявила об отставке главного тренера Дина Смита
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021