Джеррард и Хазенхюттль — основные претенденты на пост главного тренера «Астон Виллы»

Руководство «Астон Виллы» находится в поисках нового главного тренера. Основными претендентами на пост наставника «львов» являются Стивен Джеррард, возглавляющий «Рейнджерс», и Ральф Хазенхюттль из «Саутгемптона», сообщает The Telegraph.



По информации источника, в шорт-листе «Астон Виллы» также находятся наставник сборной Дании Каспер Юльманн, тренер «Брентфорда» Томас Франк и Паулу Фонсека, ранее возглавлявший «Рому» и «Шахтёр».



Напомним, сегодня, 7 ноября, руководство «львов» отправило в отставку 50-летнего английского специалиста Дина Смита. Он возглавлял «Астон Виллу» с 2018 года. Контракт наставника с клубом был рассчитан до 2023 года.



«Львы» набрали 10 очков в 11 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022.

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