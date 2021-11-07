«Ливерпуль» может включиться в борьбу за Захаряна

«Ливерпуль» заинтересовался полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном, сообщает Liverpool News.

Мерсисайдцы должны включиться в борьбу за 18-летнего игрока, за которым уже следят «Челси», «Барселона» и другие клубы. Арсена оценивают в € 15 млн.

Сообщалось, что дортмундская «Боруссия» также изучала возможность приобретения Арсена Захаряна. Игрока уже просматривали, но на данный момент никаких официальных контактов «Боруссии» с «Динамо» или представителями игрока не было.



Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Захарян провёл 13 матчей, в которых забил два гола и отметился пятью результативными передачами.